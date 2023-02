DEG trifft auf Iserlohn und Nürnberg Ein letztes Wiedersehen mit Patrick Reimer

Rein sportlich geht es für die DEG in beiden Spielen darum, ihre Position in den Top Sechs der Tabelle weiter zu festigen. Da kam die Vorwoche mit drei Siegen in Folge gerade recht. Entschieden ist elf Spiele vor dem Ende zwar noch nichts, aber Iserlohn (Tabellenplatz zehn) und Nürnberg (elf) müssen noch weit mehr zittern als die DEG. Allerdings: Das erste Spiel in Iserlohn verlor die DEG 4:7, gegen Nürnberg gab es in dieser Saison bislang sogar ausschließlich Niederlagen.