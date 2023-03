Goalie-Gipfel in Wolfsburg Wie Haukelands Leistung die DEG auf Viertelfinal-Kurs hält

Das Zitat hätte so auch von Haukeland stammen können. Und doch wird es in der Wolfsburger Eis-Arena gerade auf die beiden aktuell formstärksten Torhüter der DEL ankommen. Bereits die bisherigen drei Begegnungen (2:1, 0:1, 2:0) in der Hauptrunde endeten denkbar knapp. Und in all diesen Spielen lieferten Strahlmeier und Haukeland jeweils Top-Leistungen ab. Nicht unmöglich, dass also der erste kleine Patzer von einem von ihnen am Freitagabend das Spiel – und somit auch das Play-off-Rennen – mitentscheiden kann.