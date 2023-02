Erstaunlich reife Vorstellung Siegesserie der DEG hält auch in Wolfsburg an

Die Siegesserie der DEG in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) geht also weiter, jetzt sind es schon sieben am Stück. Das gab es zuletzt 2019. Doch jenseits aller Rückblicke ging es am Mittwoch auch um die Zukunft. Wolfsburg und Düsseldorf könnten sich ja in den Play-offs sehen. Da will man schon mal einen guten Eindruck hinterlassen. Also „gut“ im Sinne von „schlecht“. Wer will schon, dass sich ein Gegner auf eine Play-off-Serie freut? Wer sich in der schönsten Zeit des Eishockey-Jahres gegenübersteht, ist aber noch unklar. Dafür ist die Tabelle auch kurz vor Ende der Hauptrunde noch zu eng, die Teams auf den Plätzen vier bis acht trennten vor dem Spiel nur sieben Punkte. Das kann in der DEL in einer Woche aufgeholt sein. Erst recht, wenn es direkte Duelle gibt. So wie für die DEG nun in Wolfsburg oder nächste Woche Dienstag in Bremerhaven. Abende, für die jemand mal das Wort „Sechs-Punkte-Spiel“ erfunden hat. Denn die DEG stand vor der Frage, ob sie hinterher sieben oder einen Punkt Vorsprung auf die Wolfsburger haben würde.