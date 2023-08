Drei Testspiele stehen an Hektische Tage für die Düsseldorfer EG

Weniger herzlich dürfte es am Abend zuvor in Iserlohn werden, wo die DEG auf denselben Gegner trifft, gegen den sie bereits am Sonntag beim Turnier in Dresden 2:1 gewann. Was Niki Mondt eher nicht so gut gefällt: „Es ist nicht unser Wunsch, dass wir jetzt zweimal gegen die gleiche Mannschaft spielen, aber es ist wie es ist, wir können es nicht ändern“, sagt der Manager, der natürlich am liebsten die Möglichkeiten hätte, die andere in der DEL haben und mehrere Tage im Ausland weilen. Aber dafür fehlt der DEG das Geld. „Wir können nicht eine Woche lang in die Schweiz fahren und da ein Trainingslager machen“, sagt Mondt.