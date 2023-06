“Sommertraining“ in Lörick So intensiv bereitet sich die DEG auf die neue Saison vor

An der Brehmstraße geht es in diesen Tagen verhältnismäßig ruhig zu. In der Trainingsstätte der Düsseldorfer EG wird erst Anfang August das erste offizielle Eistraining der Mannschaft unter dem neuen Trainer Thomas Dolak stattfinden. Das bedeutet aber nicht, dass die Düsseldorfer Eishockeyprofis bis dahin auf der faulen Haut liegen.