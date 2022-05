Pantkowski ohne Vertrag : Die DEG auf der Suche nach dem wichtigsten Mann im Tor

Torhüter ohne Vertrag: Mirko Pantkowski (li.), hier im Spiel gegen die Nürnberg Ice Tigers. Foto: RP/Birgit Haefner

Düsseldorf Nur einer der drei Torhüter der Düsseldorfer EG hat noch Vertrag. Die große Frage ist: Bleibt Mirko Pantkowski? Noch ist das offen, aber der Eishockeyklub schaut sich vorsichtshalber schon mal um – vor allem im Ausland.

Die alte Saison der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) ist noch nicht mal beendet, und dennoch hat die Düsseldorfer EG bereits einen guten Teil ihres Kaders für die nächste beisammen. Gerade in der Offensive sind die Planungen weit fortgeschritten, zu den acht Stürmern, die bereits offiziell sind, kommen nach RP-Informationen Rückkehrer Philip Gogulla sowie die U23-Spieler Alexander Blank, Jakub Borzecki und Josef Eham. In der Abwehr steht derweil grob die Hälfte, drei Verteidiger hatten noch Verträge: Kyle Cumiskey, Luca Zitterbart und Niklas Heinzinger. Dem Vernehmen nach soll es auch bei Bernhard Ebner gut aussehen. Größere Fragezeichen gibt es dagegen bei der wichtigsten Position im Tor. Lediglich Hendrik Hane hat Vertrag, Mirko Pantkowski und Pascal Seidel (dritter Mann ohne Einsatz) nicht mehr.

Niki Mondt wirkt dennoch entspannt, wenn man ihn auf seine Goalies anspricht. „Es ist noch früh, und es sind viele gute Torhüter auf dem Markt.“ Das liegt einerseits daran, dass wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine künftig weniger Ausländer in der KHL spielen werden – einige wollen nicht mehr, für andere fehlen den oft mit Staatsgeld finanzierten Klubs nun die Mittel. Hinzu kommt, dass die wegen der vielen Corona-Infektionen aufgeblähten Kader in der nordamerikanischen NHL wieder kleiner werden. Spieler müssen sich neue Jobs suchen, einige davon in Europa. Und auch wenn die nicht direkt in der DEL landen, verdrängen sie andere, die dann frei werden. „Ich glaube schon, dass sich das auf uns durchschlagen wird“, sagt Mondt, der durchaus bereit ist, eine der elf Importspieler-Lizenzen für einen Torwart zu nutzen. Ob das nötig wird, steht aber noch gar nicht fest.

Noch ist eine Verlängerung mit Pantkowski nicht vom Tisch. Und gerade in den Play-offs spielte der 23-Jährige groß auf. Vor einigen Wochen standen die Zeichen dennoch auf Abschied, Pantkowski hatte laut Gerüchten in Krefeld unterschrieben, aber nur für die erste Liga. Durch den Abstieg des KEV wäre das nun ohnehin obsolet. Also hätte auch die DEG wieder Chancen. Die Frage ist nur, wie groß die sind. Denn es gibt bereits neue Gerüchte, die Pantkowski in Köln sehen.

