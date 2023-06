Ein Jahr DEG-Fankurve Anhänger, Spieler und Klub ziehen Bilanz

Die abgelaufene Saison der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) war eine historische für die Düsseldorfer EG. Nicht unbedingt auf dem Eis, aber umso mehr auf den Tribünen. War es doch die erste Saison nach den Corona-Auflagen. Und vor allem die erste in der fast 90-jährigen Geschichte des Düsseldorfer Eishockeys mit einer kompakten Fankurve hinter einem Tor. Nach all den Jahren mit Stehplätzen an drei Seiten der Eisfläche an der Brehmstraße und im Dome wurde die Halle 2022 umgebaut: Auf der Geraden und in der Ostkurve wurden die Steh- in Sitzplätze umgewandelt, dafür ist seitdem auch der Mittelrang in der Westkurve Stehbereich.