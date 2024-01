ServusTV-Nachfolger Dieses DEG-Spiel zeigt DF1 im Januar im Free-TV

DF1 ist ein privater Fernsehsender aus Deutschland mit Sitz in Unterföhring in der Nähe von München. Es gab schon mal einen Sender mit Namen DF1, 1996 vom Medienmogul Leo Kirch gegründet, 1999 in Premiere und damit im heutigen Sky aufgegangen. Und genau dort, wo in Unterföhring lange Jahre die Kirch-Gruppe ihre Zentrale hatte, hat nun die DF1 Medien GmbH ihre Zelte aufgeschlagen, die hinter dem neuen Sender DF1 steht.