Im Oktober und Dezember Diese beiden DEG-Spiele laufen 2024 live im Free-TV

Update | Düsseldorf · Seit Anfang Januar überträgt DF1 pro Woche ein Spiel der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) live im Free-TV. Das wird auch in der Saison Saison 2024/25 so sein. Doch welche sind das konkret? Und was verbirgt sich hinter DF1? Wie ist der Sender zu empfangen? Und was zeigt er noch? Wir beantworten die wichtigsten Fragen

07.08.2024 , 15:24 Uhr

Infos Das ist der DEG-Spielplan für die Saison 2024/2025 Infos Foto: IMAGO/Eibner/IMAGO/Eibner-Pressefoto/Thomas Haesler

(klü )