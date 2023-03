Fan-Voting Wer wird DEG-Spieler des Monats März?

Alexander Barta: Mit seinen Leistungen in der Hauptrunde war der 40-Jährige ganz und gar nicht einverstanden – das sah man an seinen Statistiken, das gab er in Interviews zu. Für die Play-offs wollte er sich deswegen gehörig steigern – es gelang eindrucksvoll. Barta war wieder ein Faktor, führte, ackerte, sammelte Punkte. In Zahlen ausgedrückt: sieben Einsätze, vier Tore und fünf Vorlagen. Macht unterm Strich neun Scorerpunkte, in der Hauptrunde waren es nur fünf mehr – bei 56 Spielen. Umso bitterer für den gebürtigen Berliner, dass die Play-offs so abrupt für ihn endeten. Wie es für ihn persönlich weitergeht, hat er noch nicht kommuniziert. Es riecht aber nach Karriereende.