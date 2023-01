Fan-Voting Wer wird DEG-Spieler des Monats Januar?

Die Hauptrunde in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) biegt in ihre entscheidende Phase an. Auch für die Düsseldorfer EG stehen nun entscheidende Wochen an: Reicht es für das Team von Trainer Roger Hansson zur direkten Viertelfinal-Qualifikation oder muss es in den Pre-Play-offs nachsitzen? Die Antwort darauf wird die Leistung auf dem Eis geben.