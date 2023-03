Fan-Voting Wer wird DEG-Spieler des Monats Februar?

Bernhard Ebner: Der Verteidiger hat einige Zeit gebraucht, um offensiv wieder an alte Zeiten anzuknüpfen. Im Herbst war er auch mal verletzt, so standen bis Weihnachten nur sechs Punkte nach 21 Spielen. Aber irgendwas ist dann passiert, seitdem hat er 17 Punkte in 22 Spielen gesammelt. Im Februar drehte Ebner richtig auf: Rund um sein 500. DEL-Spiel sammelte er zwei Tore und fünf Vorlagen in acht Spielen – DEG-intern liegt er auf Rang zwei der Scorerliste. Als Verteidiger. Und auch defensiv spielt er stark: Obwohl Ebner fast 19 Minuten pro Abend spielt, erlebte im gesamten Monat nur zwei Gegentore auf dem Eis, aber sieben eigene. Weil er Zweikämpfe gewinnt, Pässe abfängt und Schüsse blockt. Er ist auch der einzige DEG-Spieler, der eine positive Schussbilanz hat. Ebner ist bereits in Play-off-Form.