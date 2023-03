Zwei Gegentore in 35 Sekunden Später Doppelschlag schockt die DEG

Die Hoffnung aufs Halbfinale, die ihr eigener 2:1-Sieg am Sonntag in Ingolstadt geweckt hatte, ist damit auch fast schon wieder weg. 1:3 steht es nun in der Serie, die Düsseldorfer müssten schon drei Spiele in Folge gewinnen, um ihre Saison in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) am Leben zu halten. Was im Umkehrschluss bedeutet: Jede weitere Niederlagen wäre eine zu viel, schon am Freitagabend in Ingolstadt könnte es vorbei sein.