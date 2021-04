5:4 gegen Ingolstadt : DEG feiert Sieg dank großer Moral

Ken Andre Olimb (li.) und Mathew Carey (beide DEG) freuen sich über ein Tor (Archiv). Foto: RP/HORSTMUELLER GmbH

Düsseldorf Neun Minuten vor Schluss liegen Düsseldorfs Eishockey-Profis gegen den ERC Ingolstadt mit zwei Toren hinten, gewinnen aber noch mit 5:4. Ein ganz wichtiger Sieg im Kampf um die Play-offs.

Natürlich hing es auch am Mittwochabend wieder hinter dem Tor im Rather Dome, das Plakat für Ken-André Olimb. Vergangene Woche hatte es ja geklappt, da hatte der Stürmer der Düsseldorfer EG nach 23 Spielen ohne Tor endlich mal wieder getroffen. Also entschied sich das DEG-Fanprojekt, den Glücksbringer ein zweites Mal ans Plexiglas zu kleben. Zumal der Norweger nun gegen den ERC Ingolstadt auch noch ein Jubiläum feiern durfte - sein 300. Spiel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL).

Zu feiern gab es auch hinterher etwas. Olimb selbst war zwar kein Tor vergönnt, aber die DEG gewann mit 5:4 (0:0, 2:4, 3:0). Obwohl sie neun Minuten vor Schluss noch mit zwei Treffern zurücklag. Da schien es so zu laufen wie am Montag, als die DEG in Ingolstadt mit 3:4 verloren hatte. Nun bahnte sich der nächste Rückschlag im Kampf um die Play-off-Platz der Nordgruppe an. Doch als fast niemand mehr damit rechnete, bekam die DEG plötzlich die zweite Luft, schoss noch drei Tore und drehte das Spiel. Fünf Spiele vor dem Ende der Hauptrunde sind die Düsseldorfer also weiter mitten im Geschäft.

Entsprechend groß war hinterher die Freude. „Das war eine geschlossene, geile Mannschaftsleistung, wir haben nicht aufgegeben und zusammengehalten“, sagte Jerome Flaake bei „Magenta-Sport“, der sich als Mann des Tages fühlen durfte. Zwei Treffer erzielte der 31-Jährige, der zuvor sechs Spiele in Folge ohne Tor geblieben war. Und damit der nächste DEG-Stürmer war, der in den vergangenen Tagen seine Torflaute beendet hat.

Ähnliche Probleme kennen sie in Ingolstadt derzeit kaum. Ihren Platz in den Play-offs haben sie als Tabellendritter im Süden schon so gut wie sicher. Manche halten den ERC sogar für einen ernsthaften Titelkandidaten, weswegen DEG-Trainer Kreis auch wenig Hoffnung hatte, dass es die Gäste wegen ihrer guten Ausgangslage ruhiger angehen lassen würden: „Die werden den Fuß sicher nicht vom Gas nehmen.“

So kam es dann auch. Und weil diesmal auch die DEG, sonst nicht gerade als besonders körperliche Mannschaft bekannt, austeilte, war das von Beginn an ein „sehr intensives Spiel“, wie Co-Trainer Thomas Dolak in der ersten Pause am TV-Mikrofon zurecht feststellte. Da wurde nicht nur viel gerannt, da wurde auch gekämpft und gecheckt. Hin und wieder auch jenseits der Grenze des Erlaubten. Ingolstadts Frederik Storm handelte sich schon im ersten Drittel eine 2+10-Minuten-Strafe ein, weil er DEG-Stürmer Alexander Ehl von hinten in die Bande checkte.

Tore fielen allerdings erst im zweiten Drittel. Und zwar gleich vier für die Gäste, obwohl die nur neunmal aufs Tor geschossen hatten. Da sah DEG-Torhüter Mirko Pantkowski nicht immer gut aus. Allerdings wurde es den Ingolstädtern von seinen Vorderleuten auch zu einfach gemacht. Die DEG schoss im gleichen Zeitraum zehnmal, durfte aber nur zweimal jubeln: Nach dem 1:1 durch Max Kammerer und dem 2:3 durch Jerome Flaake. Zu wenig Ertrag für den Aufwand, wie Alexander Barta hinterher feststellte: „Das 2:4 hat nicht den Spielverlauf wiedergespielt“, sagte der Kapitän, der hinterher aber damit leben konnte, weil seine Kollegen noch dreimal trafen: neun Minuten vor dem Ende, nur 40 Sekunden später glich Matt Carey aus, fünf Minuten vor dem Ende schoss Mathias From das Siegestor.

Zurücklehnen darf sich nun allerdings niemand bei der DEG. Gleich am Freitag Abend geht es weiter, dann kommt sogar das absolute Topteam der ganzen Liga im Dome vorbei: Die Adler aus Mannheim.