Sieg gegen Bremerhaven Perfekter Jahresabschluss für die DEG

Am Freitag war die Halle sogar ordentlich gefüllt. Mehr als 9000 Fans waren gekommen. Doch die sahen zunächst eine schwache DEG. Schlampige Pässe, wenig Tempo und Körperspiel, ein meist ins Leere gehender Forecheck. Kurzum: Alles, was die DEG beim 5:2 am Mittwoch beim Tabellenführer in München richtig gemacht hatte, ließ sie nun vermissen. Nach 20 Minuten hatten die Statistiker gerade mal zwei Torschüsse gezählt. Zwar waren es auch bei den Bremerhavenern nur sieben, aber die Gäste kamen schnell hinten raus, schnörkellos durch die neutrale Zone und hatten Zug zum Tor. Jan Urbas brachte sie folgerichtig nach 13 Minuten in Überzahl in Führung. Beschweren durfte sich bei der DEG niemand über das 0:1 zur ersten Pause.