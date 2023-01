Drei Spiele, drei Siege Starke Gegner, starke Leistungen der DEG

Da stellt sich die Frage, warum das so ist. Warum gewinnt die DEG ständig gegen Topteams, aber lässt dann Punkte gegen Bietigheim oder Augsburg liegen? Hat das taktische Gründe? Wer oben steht, spielt ja in der Regel offensiver und gibt einem dadurch mehr Räume. Zumindest dann, wenn man selbst nach vorne spielt und nach Scheibengewinnen schnell umschaltet, wie es die DEG am Sonntag wieder tat. Was ganz nach dem Geschmack von Trainer Hansson war. Der wollte sich nämlich eben nicht vor dem vermeintlich übermächtigen Gegner verstecken, sondern aktiv sein und den EHC „in allen Bereichen herausfordern, und das haben wir gemacht“, sagte Hansson hinterher. Hinzu kamen Körperspiel, viel Laufarbeit und eine Passgenauigkeit, wie man sie in dieser Saison selten von der DEG sah. Da kamen auch mal vier, fünf direkte Pässe in Folge an, im zweiten Drittel wirkte es teilweise so, als berauschten sich die Düsseldorfer an sich selbst.