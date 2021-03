Nach Klatsche in Berlin : Nächste Pleite für die DEG im Rheinderby gegen Köln

Die DEG-Spieler Marco Nowak, Maximilian Kammerer und Mirko Pantkowski (v.li.) enttäuscht nach dem zweiten Gegentreffer. Foto: RP/HORSTMUELLER GmbH

Düsseldorf Auch im Derby gegen Köln gibt es für Düsseldorfs Eishockeyprofis nichts zu lachen. Weil sie schon nach acht Minuten 0:3 zurückliegen. Am Ende heißt es 3:6 - die sechste Niederlage in Folge.

Von Bernd Schwickerath

Besondere Anlässe erfordern bekanntlich besondere Kleidung. Das wissen sie auch bei der Düsseldorfer EG. Also lief die im 231. rheinischen Derby gegen die Kölner Haie am Montagabend in einem Sondertrikot auf. Rot-gelb gestreift war das und sollte an die gestrickten Fan-Pullover erinnern, die besonders zu alten Brehmstraßen-Zeiten beliebt waren. Und wenn man es böse mit der DEG meint, könnte man sagen: Logisch, dass sich der Verein in seine große Vergangenheit flüchtet, die Gegenwart ist einfach zu trist.

Das neueste Beispiel war am Montagabend im Derby zu erleben. Schon nach 30 Sekunden stand es 0:1, am Ende 3:6 (0:3, 3:1, 0:2) – die sechste Niederlage in Folge. Zum Abschluss der gruppeninternen Spiele steht die DEG damit auf Rang sechs der Nord-Staffel der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Das einzig Positive: Der Rückstand auf einen Play-off-Platz beträgt nur vier Punkte, allerdings haben die Teams vor der DEG noch ein Spiel in der Hinterhand.

Bernhard Ebner war entsprechend bedient: „Wir waren zu langsam, gedanklich und physisch“, sagte der Verteidiger, der sich seinen 400. Einsatz im DEG-Trikot sicherlich anders vorgestellt hatte. Aber die Hoffnung auf eine Jubiläumsparty war schon früh dahin. Denn gegen Köln machte die DEG genau da weiter, wo sie am Samstagabend in Berlin aufgehört hatte. Was nichts Gutes versprach. Bei den Eisbären hatten die Düsseldorfer ja alles vermissen lassen und auch in der Höhe verdient mit 1:8 verloren. Danach sollte mal wieder alles besser werden, aber mit Anspruch und Wirklichkeit ist das bei der DEG derzeit so eine Sache. Und so sah das dann auch aus: Erster Kölner Schuss - 0:1. Zweiter Kölner Schuss - 0:2. Vierter Kölner Schuss - 0:3. Da waren nicht mal acht Minuten gespielt. Und bis zur ersten Sirene hätten die Haie sogar noch erhöhen können. Weil die DEG mal wieder in allen Mannschaftsteilen durchhing.

Im TV-Interview in der Drittelpause benutzte DEG-Stürmer Charlie Jahnke dann allerlei Schimpfworte. Manager Niki Mondt drückte sich in der zweiten Pause gewählter aus, als er über die Anfangsphase sprach. In der Sache blieb aber auch er hart: „Unterirdisch“, lautete Mondts Fazit. „Aber dennoch ist es gut, dass man sieht, dass das Spiel nicht verloren gegeben wurde.“ Denn im zweiten Drittel war es plötzlich ein ganz anderes Spiel. Weil die DEG aufwachte, plötzlich gradlinig nach vorne spielte und aufs Tor schoss. Und weil die Kölner zeigten, dass auch sie derzeit alles andere als sattelfest sind. Erst traf Alexander Ehl zum 1:3, und selbst der vierte Kölner Treffer hielt die Düsseldorfer nicht mehr auf, noch vor der zweiten Pause stellten Daniel Fischbuch und Patrick Buzas auf 3:4.

So gab es vor dem letzten Drittel plötzlich wieder Hoffnung. Und es gab sogar Ausgleichschancen, doch der Puck fand nicht mehr den Weg ins Kölner Tor. Das 3:5 in der 59. Minute war die Entscheidung, kurz vor Schluss trafen die Haie auch noch mal ins leere Tor.

Nun hat die DEG erstmal eine Woche Pause. Dann geht es mit den Spielen gegen die Teams aus dem Süden weiter. Und das dürfte sicherlich nicht einfacher werden. Zum Auftakt kommt nächste Woche Montag gleich mal das Spitzenteam EHC Red Bull München.

Statistik: