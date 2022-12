3:2-Derbysieg DEG gelingt die Revanche in Köln

So ging es mit einem 3:2 in den letzten Abschnitt. Was unweigerlich Erinnerungen an das erste Derby der Saison hervorrief. Würde die DEG ihre Führung dieses Mal ins Ziel retten? Würde sie. Und auch sonst war das weit weniger aufregend als im Oktober. Denn im letzten Drittel verflachte das Spiel wieder, was sich auch an der Stimmung zeigte, da wurde es immer ruhiger in der Halle. Der DEG konnte es nur recht sein, sie überließ den Kölnern zwar das Spiel, aber wirklich gefährlich wurde es selten. Was auch an Alec McCrea lag, der sich gewohnt selbstlos in Zweikämpfe und Schüsse warf. Und wenn doch etwas durchkam, war Henrik Haukeland da. Nur ganz am Ende nicht, aber das war auch nicht nötig, weil sich Philip Gogulla in den letzten Schuss des Tages warf.