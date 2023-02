„Das ist mein Traumjob“ DEG bindet Mondt langfristig

Exakt das gleiche Wort hat der so gelobte am Mittwoch verwendet. Denn auch Mondt hat dieser Tage einen No-Brainer erlebt – also eine Entscheidung getroffen, über der er nicht lange nachdenken musste. Der 44-Jährige hat seinen Vertrag als Sportdirektor bei seinem Heimatverein bis 2027 verlängert. Weil es einfach passt zwischen Klub und Manager. Das sieht Mondt so: „Ich lebe sehr gerne in Düsseldorf und ich arbeite sehr gerne für die DEG. Das ist mein Traumjob.“ Das sieht sein Chef so: „Niki Mondt hat in den vergangenen Jahren hervorragende Arbeit für die DEG geleistet. Er verfügt über ein klares Konzept und viel Eishockey-Fachwissen“, sagt Geschäftsführer Harald Wirtz und nennt Mondt einen der „besten Sportdirektoren“ der Deutschen Eishockey-Liga (DEL).