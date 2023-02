Wiedersehen nach 19 Tagen Auswärtstour der DEG endet in Nürnberg

Es ist noch gar nicht lange her, da wurde Patrick Reimer in Düsseldorf ein großer Bahnhof gemacht. Am 5. Februar war das, als der ehemalige Stürmer der DEG mit den Nürnberg Ice Tigers zum vorerst letzten Mal im Rather Dome aufschlug. Einerseits, weil der mittlerweile 40-Jährige nach dieser Saison seine eindrucksvolle Karriere in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) beenden wird. Andererseits, weil zum jetzigen Zeitpunkt noch niemand voraussagen kann, ob beide Teams in den Play-offs noch einmal in der Landeshauptstadt NRWs aufeinandertreffen werden.