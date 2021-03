0:3-Niederlage : Mannheim zeigt der DEG die Grenzen auf

DEG-Trainer Harold Kreis hinter der Bande. Foto: RP/HORSTMUELLER GmbH

Düsseldorf Schon nach 13 Sekunden liegen Düsseldorfs Eishockeyprofis zurück. Auch danach können sie der Qualität der Adler nicht viel entgegensetzen. Am Ende verliert die DEG verdient mit 0:3.

Selbst die Hallenregie schien überrascht. Es waren auch erst 13 Sekunden gespielt zwischen den Adler Mannheim und der Düsseldorfer EG, aber der Puck lag schon im Tor. Was in der Corona-Saison ohne Fans ja immer komisch wirkt, weil eben der Jubel fehlt. Nun in Mannheim ließen auch Torsirene und -musik auf sich warten. Also herrschte völlige Stille, aber natürlich zählte der Treffer, 1:0 für die Adler. Da drohte es ein bitterer Abend für die DEG zu werden, spielte die doch beim besten Team der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Ganz so dramatisch wurde es zwar nicht, aber am Ende hieß es immerhin 0:3 (0:1, 0:2, 0:0). Nur weil die direkte Konkurrenz ebenfalls verlor, bleiben die Play-off-Plätze neun Spieltage vor Schluss in Reichweite.

„Wir haben zweimal am Anfang eines Drittels ein Gegentor bekommen, einmal am Ende in Unterzahl, das war heute nicht mehr aufzuholen“, sagte Trainer Harold Kreis, dessen Team den Start ins zweite Drittel erneut verschlief. Erst ein unsauberer Pass von Verteidiger Kyle Cumiskey, dann durfte Mannheims Matthias Plachta ohne Gegnerdruck zweimal schießen – 2:0. Da war das Mitteldrittel 29 Sekunden alt. Und die DEG schien hart getroffen zu sein. In den nächsten Minuten kam sie kaum in die Zweikämpfe, verlor fast alle Laufduelle und ständig den Puck. Da wirkten die Düsseldorfer regelrecht überfordert, kamen selten kontrolliert hinten raus. Erst gegen Mitte des zweiten Drittels fingen sie sich, erarbeiteten sich ein paar Chancen, aber man hatte nie das Gefühl, das Spiel könnte kippen. Spätestens mit dem 3:0 in der 37. Minute war es entschieden.

Das war dennoch kein katastrophaler Auftritt der DEG, aber eben auch kein guter. Und so einen braucht es gegen den souveränen Tabellenführer aus dem Süden, der zuletzt 13 von 15 Spielen gewonnen hatte – und auch so auftrat. Im selben Zeitraum siegte die DEG ganze viermal.

Dass sich der Trend am Dienstag fortsetze, war da keine große Überraschung. Zumal die DEG erst am Vorabend in Schwenningen gespielt hatte: 2:3 nach Verlängerung. Zwar waren die Mannheimer parallel gegen Iserlohn (2:1 nach Verlängerung) im Einsatz, mussten aber nicht auch noch reisen. Also waren sie frisch genug. um ihr gewohnt aggressives Spiel aufzuziehen: frühes Attackieren, viel Körperspiel, viele Pässe, noch mehr Tempo.

Will man da mithalten, muss man sich bewegen – was die DEG angesichts des fünften Spiels binnen neun Tagen auch erstaunlich eifrig machte. Selbst im letzten Drittel, als die Beine schwerer und die Lage immer aussichtsloser wurde. Mathias From traf sogar den Pfosten. Doch wirklich gefährlich wurde die DEG den Mannheimern nicht mehr.

Adler Mannheim – Düsseldorfer EG 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

DEG: Tor: Pantkowski (Hane); Abwehr: Cumiskey, Jensen – Brejcak, Ebner – Geitner, Nowak; Angriff: Kammerer, Olimb, Fischbuch – Ehl, Barta, Flaake – Karachun, Carey, Eder – Svensson, Buzas, Jahnke - From

Schiedsrichter: Hunnius/Rantala

Tore: 1:0 (0:13) Smith (Katic), 2:0 (20:29) Plachta (Wolf, Katic), 3:0 (36:06) Collins (Wolf, Loibl)

Strafminuten: 8:10