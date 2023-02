Quartett auf Länderspielreise DEG-Youngster legen Extraschicht für den WM-Traum ein

Jetzt in der Slowakei ist Kreis aber noch nicht dabei. Die Woche wird vom neuen Assistenztrainer Alexander Sulzer geleitet. Auch den kennt man in Düsseldorf, Sulzer stand noch in der Saison 2019/20 bei der DEG unter Vertrag. Ehe ein Tumor an seiner Halswirbelsäule entdeckt wurde und er seine Karriere beendete. Seit dieser Saison ist er in Bremerhaven als Co-Trainer tätig, nun auch bei der DEB-Auswahl.