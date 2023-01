2:3 nach Verlängerung DEG verteilt in Straubing Geschenke

„Wir haben nicht so gut gespielt, wie wir wollten“, sagte danach Victor Svensson, der für die entscheidenden Momente zuständig war: Erst glich der Schwede spät zum 2:2 aus, in der Verlängerung spielte er dann den entscheidenden Fehlpass. Nicht das einzige Geschenk, das die DEG verteilte. So stand am Ende die vierte Saisonniederlage gegen die Tigers. Obwohl die DEG ja gehofft hatte, den Schwung des Derbysieges mit in den Süden nehmen zu können. Hatte sie gegen die Haie zwar keine Gala gezeigt, aber zwei Sachen besser gemacht als zuletzt: „Der Einsatz war immer da“, lobte Trainer Roger Hansson, dessen Team zudem zwei Powerplaytore erzielte. Einerseits, weil die Düsseldorfer in der vergangenen Trainingswoche noch mal speziell am Powerplay gearbeitet hatten. Andererseits sei auch „ein bisschen Zufall“ dabei gewesen, sagte Hansson: „Wir haben eigentlich nicht so viele Chancen kreiert, wir hatten nur zwei hochwertige, und die waren drin.“