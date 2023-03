2:3 in Wolfsburg DEG verliert und muss nun zittern

Es heißt ja immer, dass die Punkte am Ende der Hauptrunde besonders wichtig seien. Das ist natürlich Quatsch, weil am ersten Spieltag genauso viele Zähler vergeben werden wie am letzten. Aber was zumindest stimmt: Dass verlorene Punkte in der Schlussphase besonders wehtun. Vor allem, wenn man sie so leichtfertig liegenlässt wie die Düsseldorfer EG am Freitagabend in Wolfsburg. Bis 70 Sekunden vor Schluss hielt die ein 2:2, hatte die Chance, an diesem Abend den Sprung ins Viertelfinale der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) klarzumachen. Bis binnen weniger Sekunden alles schief ging: Erst ein Abstimmungsfehler zwischen Bernhard Ebner und Luca Zitterbart vor dem eigenen Tor, dann verlor Henrik Haukeland seinen Torwartschläger, kurz später lag der Puck hinter ihm. 3:2 für Wolfsburg.