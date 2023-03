Hallo und herzlich Willkommen zu unserem Live-Ticker!



Heute geht in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) der letzte Spieltag der Hauptrunde über die Bühne. Und vor allem für zwei Mannschaften heißt es am heutigen Sonntag: Sekt oder Selters. Wer schnappt sich das letzte Direktticket für das Play-off-Viertelfinale? In der Verlosung sind mit der Düsseldorfer EG und den Kölner Haien nicht nur zwei große Traditionsvereine der DEL, sondern auch ebenso große Rivalen.



Beide Teams kämpfen im Fernduell um den begehrten Platz. Während die DEG im heimischen Rather Dome die Adler Mannheim empfängt, bekommen es die Haie daheim mit dem Tabellenletzten, den Bietigheim Steelers, zu tun. Spannung im Herzschlagfinale ist garantiert.



Wir versorgen euch hier mit den wichtigsten Infos und sind für euch ab 14 Uhr live dabei, wenn es auf dem Eis zur Sache geht.