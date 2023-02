Am Mittwoch in Wolfsburg Welchen Rekord Philip Gogulla in dieser Saison noch einstellen kann

Doch woran hatte es anfangs gehapert? „Es ist eine lange Saison und in dieser gibt es immer verschiedene Phasen“, erklärte Gogulla vor kurzem. „Ich kann mich noch daran erinnern: Am Anfang dieser Saison habe ich nicht ganz so schlecht gespielt, allerdings nicht auf dem Level, auf dem ich aktuell bin. Dann hieß es: Was ist mit Philip Gogulla los?“ In der Tat waren seine Statistiken nach den ersten zwölf Spielen mit sechs Assists gar nicht mal so verkehrt, aber er hatte selbst nicht getroffen – was ihn beschäftigte. Was sich zudem verändert hat, ist der Einfluss des Routiniers auf das Spiel. Und das hat auch viel mit der Optimierung der Reihenzusammenstellung durch Trainer Roger Hansson in den vergangenen Wochen zu tun. Der Schwede benutzt dafür gerne den Begriff „Chemie“ – und die ist aktuell vor allem bei Gogulla und Stephen MacAulay zu spüren. Denn auch dank Gogullas feinen Pässen blühte der kanadische Center zuletzt merklich auf. „Gugi ist ein unglaublicher Spieler“, schwärmte der 30-Jährige zuletzt. „Er macht meinen Job deutlich einfacher und ist zudem ein großartiger Passgeber – er findet dich.“