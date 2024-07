Neuer Klub in DEL2 Wohin Ex-DEG-Stürmer Payerl wechselt

Erst zur abgelaufenen Saison 2023/2024 zog es ihn zunächst in die ICEHL zum Topfavoriten und späteren Meister Red Bull Salzburg. Da es im dortigen Spielsystem nicht ganz rund für den Center lief, erfolgte Mitte Januar der Wechsel zurück in die Deutsche Eishockey Liga. Bei der Düsseldorfer EG sammelte er danach in 15 Spielen sieben Tore und vier Assists. Ein halbes Jahr später kehrt er der DEG wieder den Rücken.