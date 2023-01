5:4 in München DEG siegt schon wieder beim Tabellenführer

Das war bereits der zweite Sieg in München in dieser Saison. Und wie beim 5:2 Ende Dezember ging der in Ordnung. „In den ersten 40 Minuten haben wir es extrem gut gemacht“, sagte Tobias Eder, dessen Team in den ersten beiden Dritteln nicht nur die beste Leistung seit Wochen zeigte. Mit Blick auf den Gegner war das einer der besten Auftritte der ganzen Saison. Nun sind die Münchener derzeit nicht so dominant wie noch vor ein paar Wochen, verloren seit Mitte Januar vier ihrer sechs Spiele. Aber sie stehen ja immer noch souverän oben. Und auch die DEG war nicht gerade in Topform angereist, hatte zuletzt deutlich mehr Punkte geholt, als sie es von den Spielanteilen her verdient gehabt hätte. Meist lag das an Torhüter Haukeland und einer heißen Reihe, die die Defizite der anderen kaschierten. Erst am Freitag beim 5:4 nach Verlängerung gegen Augsburg war das so.