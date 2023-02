3:2 nach Penaltyschießen DEG siegt bei Gogullas Jubiläum

Echte Feierstimmung wollte sich danach im Dome aber nicht breitmachen. Denn die DEG tat sich wie schon am Sonntag schwer. Zwar stand sie nicht so viel hinten drin wie gegen den dominanten Tabellenführer, aber erneut hatte sie Mühe, mit Tempo durchs Mitteleis und kontrolliert in die offensive Zone zu kommen. Die Mannschaft des ehemaligen DEG-Trainers Harold Kreis griff meist erst ab der Mittellinie an, aber das reichte, um die Düsseldorfer zu stoppen. Vor allem in der Anfangsphase war für die meist an der gegnerischen blauen Linie Schluss. Nach zehn Minuten hatte die DEG genau einmal aufs Tor geschossen. Und als es in der 16. Minute dann doch mal schnell ging und Daniel Fischbuch und Philip Gogulla einen Zwei-auf-Eins-Konter fuhren, kam der Pass nicht an, im direkten Gegenzug fing sich die DEG das 0:1 durch John Ramage. So ging es in die erste Pause.