Deutlicher 5:2-Erfolg DEG schlägt in München den Spitzenreiter

Das fiel aber nicht. Stattdessen glich Münchens Toptorjäger Austin Ortega kurz nach Wiederbeginn zum 2:2 aus. Was die DEG aber erneut nicht schockte. Fast im Gegenzug brachte Daniel Fischbuch die Gäste nach feinem Doppelpass mit Gogulla zum dritten Mal in Führung. Was die DEG-Fans mit einem hämischen „Niederberger, Niederberger, hey, hey“ in Richtung ihres ehemaligen Torhüters quittierten. Weitere zehn Minuten später riefen sie das erneut, nachdem Mikko Kousa in Überzahl auf 4:2 gestellt hatte. Danach warfen die Münchener noch mal alles nach vorne, doch die DEG wackelte nicht mehr. Stephen Harpers Schuss ins leere Tor machte einen der seltenen Düsseldorfer Auswärtssiege in München dann endgültig perfekt.