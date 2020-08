Nach Plakat-Aktion : DEG schickt Pinguine baden

Düsseldorf Am Donnerstag wurde die Geschäftsstelle der Düsseldorfer EG mit Plakaten beklebt, die das neue Trikot der Krefeld Pinguine zeigten. Die witzige Antwort der DEG ließ nicht lange auf sich warten.

Wer am Donnerstag in den frühen Morgenstunden an der Düsseldorfer Brehmstraße vorbei musste, dürfte erstaunt auf die Trikots geblickt haben, die in Form von Plakaten vor der Geschäftsstelle aushingen. Denn es waren nicht die Jerseys der Düsseldorfer EG, sondern die neuen Hemden der Krefeld Pinguine.