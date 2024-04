WM-Test gegen die Slowakei DEG-Spieler Ehl feiert Kantersieg mit Nationalteam

Die Straubinger Joshua Samanski (2.) und Parker Tuomie (28.), der Ingolstädter Wojciech Stachowiak (16.), der Augsburger Samuel Soramies (27.), der Kölner DEL-Torschützenkönig Justin Schütz (36.), der Mannheimer Daniel Fischbuch (42.) und der Schweiz-Legionär Marc Michaelis (56.) erzielten in Kaufbeuren die Treffer für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB). Robert Lantosi (9./29.) und Oliver Okuliar (12.) trafen für den deutschen Auftaktgegner bei der WM in Tschechien (10. bis 26. Mai). Am Samstag (17.00 Uhr/MagentaSport) duellieren sich beide Teams in Augsburg erneut.