Der Kapitän wird 40 Diese Marke kann Barta in dieser Saison noch knacken

Ein mehr als passender Rahmen, schließlich hatte Barta immer eine besondere Beziehung zum Klub und der Stadt. So wohnte zum Beispiel seine Oma im Stadtteil Garath. Über die Jahre ist er selber sesshaft in der Landeshauptstadt geworden, weshalb er auch ankündigt: „Ich habe den Standort Düsseldorf auf jeden Fall sehr in mein Herz geschlossen und werde in den kommenden Jahren auch hier wohnen bleiben.“