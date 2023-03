Nach 1010 DEL-Spielen DEG-Kapitän Alex Barta beendet seine Karriere

Der 40-Jährige blickt auf eine beeindruckende Laufbahn zurück. In 20 DEL-Saisons absolvierte er 1010 Spiele, in denen er 241 Tore und 364 Vorlagen für die Eisbären Berlin, Hamburg Freezers, EHC Red Bull München, ERC Ingolstadt und seit 2016 die Düsseldorfer EG erzielte. Hinzu kamen Einsätze in der ersten schwedischen Liga und zahlreiche Spiele für die deutsche Nationalmannschaft.