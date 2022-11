„Kann uns sofort helfen“ DEG holt Stürmer Paul Bittner zurück

Für die Tiefe im Kader hat die Düsseldorfer EG für die laufende Saison in der Deutschen Eishockey-Liga noch einmal personell nachgelegt und Paul Bittner verpflichtet. Der 26-Jährige stand bereits in der vergangenen Saison für die DEG auf dem Eis und steuerte in 26 Einsätzen elf Scorerpunkte bei (sechs Tore, fünf Assists). Zuletzt spielte er in Norwegen für die Stavanger Oilers.