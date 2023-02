Bei Ebners Jubiläumsspiel DEG gewinnt intensives Spiel in Frankfurt nach Penaltyschießen

Was Mondt ebenfalls sagte: Dass es in der alten wie engen Halle in Frankfurt immer besonders schwer ist. „Man muss der Kulisse Stand halten, das wird anspruchsvoll.“ Da war es wenig hilfreich, dass die heimischen Fans schon in der zweiten Minute jubeln durften, weil Chad Nehring per Nachschuss zum 1:0 traf. Nervös machen ließ sich die DEG aber nicht, statt vor der Kulisse in Schockstarre zu verfallen, kamen die Düsseldorfer Dank schneller Pässe mit Tempo durchs Mitteleis. Noch in der Anfangsphase traf Jubilar Ebner zum Ausgleich, kurz später hatte Tobias Eder die Führung auf dem Schläger, danach gab es weitere Chancen und Druckphasen der DEG. Und dennoch ging das Unentschieden zur ersten Pause in Ordnung, weil auch die Frankfurter ihre Momente hatten. Gegen Ende des Drittels musste Henrik Haukeland mehrfach eingreifen.