2:1-Auswärtssieg Fischbuch führt die DEG zum Erfolg in Iserlohn

An diesem Freitag in Iserlohn ist es dann endlich passiert. Es lief die 16. Minute bei den Roosters, die DEG hatte sich bei Vier-gegen-Vier vorne festgesetzt, da legte Tobias Eder auf Daniel Fischbuch ab, und der schoss den Puck so überlegt wie punktgenau ins untere Eck. Und wer ihn danach jubeln sah, der wusste, was ihm dieser Treffer bedeutete. Eben nicht nur, weil es der 100. seiner Karriere war, sondern, weil er sein Team in einer der schwierigsten Hallen der Liga in Führung gebracht hatte. Eine Halle, in der Eishockey eher gekämpft, als gespielt wird – kein natürlicher Lebensraum für einen Feingeist wie Fischbuch. Aber an diesem Freitag biss er sich durch, warf sich in Zweikämpfe, arbeitete nach hinten. Dabei verlor er auch mal den Helm, aber er nahm es klaglos hin.