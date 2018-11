Deutsche Eishockey Liga: DEG gewinnt Derby gegen Köln nach Verlängerung

Köln Die 221. Austragung des rheinischen Klassikers bei den Kölner Haien geht mit 3:2 an die Düsseldorfer. Nationalverteidiger Bernhard Ebner entscheidet mit einem Doppelpack die Partie.

Hinzu kam, dass die Düsseldorfer zwei Schwächen wiederholten, die sie am Freitag beim 5:3-Erfolg über Augsburg offenbart hatten: ein missratenes Mitteldrittel und schlechte Defensivarbeit in eigener Überzahl. Bei Kai Hospelts 2:1 in der 37. Minute sicherten die Rot-Gelben die blaue Linie überhaupt nicht ab und kassierten so den dritten „Shorthander“ – eine Gegentreffer mit fünf gegen vier Feldspieler – innerhalb von drei Tagen. Rekordverdächtig. „Dabei ist unser Powerplay eigentlich gut“, rätselte Kreis.