Eder mit Doppelpack im Derby DEG kämpft die Haie nieder

Das war also ein hartes Stück Arbeit, dieses Derby. Und entspannter wird es auch am Sonntag nicht, dann ist die DEG ab 16.30 Uhr bei den Straubing Tigers gefragt, gegen die sie in dieser Saison bislang alles verloren hat. Da kam der Sieg über die Haie gerade recht. Denn die ersten drei Saisonduelle mit den Kölnern waren jeweils richtungweisendes Spiele oder zumindest Teil einer Serie. Das erste, dieses 3:4 nach 3:1 eine halbe Minute vor Schluss, beschäftigte die DEG gar über Wochen: Gerade mal drei von zehn Spielen gewann sie von Ende Oktober bis Anfang Dezember. Der 3:2-Erfolg in Köln kurz vor Weihnachten wiederum war Teil der besten Phase der Saison, als die DEG bis Jahresende acht von zehn Spielen gewann. Der Umschwung kam dann erst beim dritten Derby. Seit der 2:5-Auswärtsniederlage am 2. Januar gab es nur zwei Siege aus sechs Spielen.