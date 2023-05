Neuzugang in der Defensive DEG bekommt Verstärkung aus Bremerhaven

Der 24-jährige Wirth kam in 53 Spielen der Pinguins in der Saison 2022/23 zum Einsatz und erzielte ein Tor bei sieben Vorlagen. Der gebürtige Frankfurter wurde erstmals in diesem Frühjahr für die A-Nationalmannschaft nominiert und war bei zwei Phasen der Vorbereitung auf die anstehende WM dabei. Vor seiner Station in Bremerhaven, lief er bereits für die Heilbronner Falken in der zweiten Liga und die Adler Mannheim in der DEL auf. Sein DEL-Debüt gab er 2019/20 für die Nürnberg Ice Tigers.