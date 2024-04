Mit Alexander Ehl von der DEG DEB-Team verpasst zweiten Sieg gegen Österreich

Vor der WM gibt es noch einen größeren Umbruch im DEB-Team. Denn in der nächsten Woche stoßen sowohl die NHL-Profis Philipp Grubauer (Seattle Kraken), John-Jason Peterka (Buffalo Sabres) und Nico Sturm (San Jose Sharks) als auch die Nationalspieler des deutschen Meisters Eisbären Berlin dazu. Die Vorbereitung endet mit den letzten Testspielen gegen Frankreich am 4. Mai in Wolfsburg und zwei Tage später in Weißwasser. Die WM beginnt am 10. Mai in Ostrava gegen die Slowakei.