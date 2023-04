2:0-Sieg gegen Österreich DEB-Team gelingt erster Sieg unter Neu-Bundestrainer Kreis

Dominik Bokk (2.) und Parker Tuomie (6.) hatten die deutsche Mannschaft, die zum Start der zweiten Vorbereitungsphase unter anderem wieder mit Kapitän Moritz Müller und Schweiz-Legionär Dominik Kahun auflief, schon früh in Führung gebracht und die Weichen auf Sieg gestellt. Bereits am Samstag (17.00 Uhr/MagentaSport) trifft die DEB-Auswahl in Landshut erneut auf Österreich.