Endspiel im Rather Dome DEB geht mit Düsseldorf ins Rennen um die Eishockey-WM

Kommt es so, wäre der Rather Dome einer von zwei Austragungsorten. Zwar würde die deutsche Mannschaft ihre Vorrunde in Mannheim bestreiten, aber in Düsseldorf fänden die Spiele der Parallelgruppe, zwei Viertelfinals sowie das letzte Wochenende mit den Halbfinals, dem Spiel um Platz drei und dem Endspiel statt. Zudem denkt der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) weiter über ein „mögliches Eröffnungsspiel in einer Fußball-Arena mit voll verschließbarem Dach“ nach, wie er mitteilte. Auch da hätte Düsseldorf gute Chancen mit seiner Arena.