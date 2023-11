„Alternativlos für Eishockeysport“ DEB führt Halsschutz-Pflicht für die Saison 2024/25 ein

München · Später als in der DEL wird auch der Deutsche Eishockey-Bund nach dem Unfalltod von Adam Johnson sein Regelwerk ändern und in all seinen Ligen das Tragen eines Halsschutzes vorschreiben. Welche Richtlinien gelten sollen und was die DEL2 plant.

16.11.2023 , 13:27 Uhr

DEG-Spieler Victor Svensson (r.) trug gegen Mannheim einen Halsschutz. Foto: Ralph-Derek Schröder

(dpa/seka)