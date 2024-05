DEG-Stürmer Ehl weiter dabei DEB-Auswahl reist ohne DEL-Torschützenkönig Schütz zur WM

Mit Stürmer Schütz wird damit der Torschützenkönig der Hauptrunde in der Deutschen Eishockey Liga fehlen. Der 23-Jährige erzielte in der regulären Saison 27 Treffer. Der Verzicht auf Schütz unterstreicht die Tatsache, dass Kreis in der Offensive über eine Vielzahl von hochkarätigen Spielern verfügt. Das Quartett wurde von Kreis am Sonntagmorgen darüber informiert und wird die Reise zum letzten Testspiel nach Weißwasser nicht mehr antreten.