Ärger im Dome Augsburg-Fans bleiben auf Becherpfand sitzen

Also Nachfrage bei D.Live, was denn da los ist. Kann man als Gästefan etwa seinen Pfand nur während des Spiels zurückgeben? Nein, heißt es in der Antwort an unsere Redaktion. Die E-Mail der Augsburger „hat uns, die DEG und unseren Catering-Partner 412 Event sehr überrascht“, denn bislang habe sich kein einziger Fan mit einer solchen Beschwerde bei D.Live gemeldet – bei allein im Januar mehr als 50.000 Besuchern bei Spielen der Düsseldorfer EG im Rather Dome. Und zum speziellen Abend gegen Augsburg: Da die Gästefans im Unterrang waren, hatten sie ohnehin den Zugang zu denselben Kiosken wie die Düsseldorfer Fans. Grundsätzlich gelte: „Die Kioske schließen erst dann, wenn der Auslass in den Bereichen vollständig beendet ist.“ Und dort könne man auch die Becher wieder zurückgeben.