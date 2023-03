Abgeklärt wie ein alter Hase Alexander Ehl ist wichtig für die DEG – braucht aber Unterstützung

Info

Fünftes Spiel Durch den Sieg am Sonntag ist klar, dass es mindestens ein fünftes Spiel in der Serie geben wird. Das steigt am Freitag in Ingolstadt. Sollte die DEG am Dienstag oder am Freitag gewinnen, käme es am Sonntag in Düsseldorf zum sechsten Spiel.

Zu harmlos vorm gegnerischen Tor Was die DEG am Dienstag wieder besser machen muss: mehr Zug zum Tor. Der Anteil ihrer Schüsse aus der gefährlichen Zone direkt vor dem Tor ist mit nur 18,2 Prozent der niedrigste aller Viertelfinal-Teams.