Schock-Nachricht für Nationalspieler Bösartiger Tumor bei früherem DEG-Profi Eder

In Düsseldorf blieb er dann auch nach seinem Weggang in sehr guter Erinnerung. Glückwünsche zur Meisterschaft erhielt er mit anderen früheren DEGlern dann im April dann auch direkt vom Ex-Verein. „Wir gratulieren Marco Nowak, Tobias Eder, Jaedon Descheneau und den Eisbären Berlin zur Deutschen Meisterschaft 2024!“, schrieb die Düsseldorfer EG auf ihrem Instagram-Account in Richtung des DEL-Rekordmeisters.