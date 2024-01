„Du warst ein Großer“ Die DEG trauert um ihren ehemaligen Goalie Gossmann

In den sozialen Netzwerken postete die DEG ein schwarz-weißes Foto von Gossmann in Eishockey-Montur aus dem Jahr 2015, versehen mit emotionalen Worten: „Carsten, Du warst ein Großer. Düsseldorf ist kleiner ohne Dich.“ Noch am Donnerstag habe er bei der Traditionsmannschaft der Rot-Gelben im Tor gestanden und seinen Kasten sauber gehalten, schreibt der Klub in seinem Post.