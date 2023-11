Neuausrichtung beim E-Sports-Team So will die Düsseldorfer EG auf dem virtuellen Eis durchstarten

Seit dem vergangenen Wochenende läuft der Spielbetrieb in der European Championship League (ECL) – einer der renommiertesten Ligen im virtuellen NHL-Bereich. Dort geht die DEG aktuell in der „ECL Winter Lite“-Division an den Start, der dritten von fünf Spielklassen. „Wir möchten uns in der Wintersaison einspielen, dann folgt die German Championship League und im Frühjahr geht es in der ECL mit der Spring-Saison weiter. Dann würden wir gerne in den Pro-Bereich aufsteigen“, sagt Otten.